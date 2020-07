DINAMO. Gigi Mulțescu e hotărât să-și dea demisia! Următoarele ore sunt decisive

23:30

Dinamo, locul 7 din play-out-ul Ligii 1, este cel mai afectat club de pandemia de coronavirus. Numărul celor infectați a ajuns la 12 în acest moment!Situația la Dinamo este tot mai rea! Clubul are acum 11 jucători infectați cu COVID-19, după ce și atacantul italian Mattia Montini a fost depistat pozitiv. În plus, și maseurul clubului are coronavirus, iar numărul „câinilor” bolnavi a ajuns acum la 12. ...