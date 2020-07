Întoarcerea Vulpiței în Blăgești, teroare pentru ea și sora sa! Cum a ajuns Veronica Stegaru să se teamă de bărbații dubioși care-i apăreau la poartă: „Au vrut să mă ia”

23:20

Au fost efectuate primele teste umane pe vaccinul „AZD1222” dezvoltat de AstraZeneca în colaborare cu cercetători de la Universitatea Oxford. În urma rezultatelor s-a stabilit că vaccinul este sigur şi produce un răspuns imunitar. Astfel, situația este promițătoare conform rezultatelor primelor stadii ale testelor clinice pe voluntari sănătoşi, susţin datele oferite publicităţii luni, potrivit Reuters. […] The post Rezultate promițătoare! Au fost efectuate primele teste umane pe vaccinul produs de AstraZeneca împotriva COVID-19. Vaccinul nu a prezentat efecte secundare și a determinat producția de anticorpi appeared first on Cancan.ro.