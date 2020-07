Vulpița și Viorel, așa cum nu i-ai văzut niciodată! Ce au făcut cei doi soți din Blăgești, după marea împăcare. Rămâi mască!

00:40

UTA a obținut prima victorie în play-off-ul promovării Ligii secunde și este cu un pas în Liga 1. Formația pregătită de Laszlo Balint s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0) în duelul susținut în deplasare cu CS Mioveni, rezultat care a șters cu buretele eșecul de pe teren propriu cu Turris, scor 4-3 dar și […]