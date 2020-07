După ce s-a lăudat cu noul iubit, Loredana Chivu a rămas tot singură și cu buza umflată. Blondina, declarații dureroase: „Un pustiu de oameni”

07:50

În luna iunie, mai mulți copii au fost luați de valurile mării. Unul dintre ei a murit chiar atunci, doi au scăpat teferi, fiind scoși de oamenii de pe plajă. Ce de-al patrulea a fost scos și el, dar s-a aflat în stare gravă. Iar vestea tristă a venit luni seara, când băiatul a murit