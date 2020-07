Ciolacu: Dacă ar fi să dăm crezare preşedintelui, Guvernul trebuie să dubleze alocaţiile şi să crească pensiile cu 40%

10:40

Actriţa britanică Tilda Swinton şi regizoarea Ann Hui din Hong Kong vor primi la începutul lunii septembrie câte un Leu de Aur pentru întreaga lor carieră cu ocazia celei de-a 77-a ediţii a Mostrei de la Veneţia, festival care se va desfăşura anul acesta cu un program redus din cauza pandemiei de coronavirus, informează AFP.Actriţa Tilda Swinton, în vârstă de 59 de ani, este "unanim recunoscută drept una dintre interpretele cele mai originale şi mai intense care s-au impus la sfârşitul secolului trecut", a declarat într-un comunicat directorul festivalului, Alberto Barbera.Tilda Swinton şi-a făcut debutul în 1985 în "Caravaggio", de Derek Jarman, cineast cu care va colabora în şapte alte ocazii, la pelicule precum "The Last of England"(1987), "The Garden" (1990), "Edward II" (1991) şi "Wittgenstein" (1993) .În "Orlando" (1992), în regia lui Sally Potter, vedeta a obţinut o largă recunoaştere internaţională pentru interpretarea unui personaj androgin.Actriţă-cameleon, renumită pentru frumuseţea ei rece şi pielea diafană, Swinton a colaborat şi cu Jim Jarmusch ("Only Lovers Left Alive", 2013; "The Dead Don't Die", 2019), cu Joel şi Ethan Coen, cu Lynne Ramsay ("We need to talk about Kevin", 2011) şi Luca Guadagnino ("I Am Love", 2009; "A Bigger Splash", 2015; şi "Suspiria", 2018).Rolul din "Michael Clayton" (2007), de Tony Gilroy, i-a adus lui Swinton un premiu Bafta şi un Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. De asemenea, ea a putut fi admirată recent în "The French Dispatch", a patra colaborare cu regizorul american Wes Anderson.Despre Ann Hui, Alberto Barbera a declarat că ''este una dintre cele mai apreciate, prolifice şi polivalente regizoare de pe continentul asiatic".După ce a studiat la Universitatea din Hong Kong şi la London Film School la începutul anilor '70, cineasta a intrat pe scena cinematografiei din Hong Kong ca asistentă a regizorului de filme wuxia, King Hu.În 1979, ea şi-a făcut debutul regizoral cu thriller-ul "The Secret" şi a fost imediat recunoscută drept una dintre figurile cheie ale "Noului val din Hong Kong", mişcare cinematografică care include nume precum John Woo, Tsui Hark şi Patrick Tam.La 73 de ani, filmografia lui Ann Hui cuprinde 26 de pelicule, două documentare şi mai multe scurtmetraje.A 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia va avea loc în perioada 2-12 septembrie, cu un program redus faţă de anii precedenţi şi cu respectarea unui protocol sanitar strict din cauza pandemiei de coronavirus. AGERPRES/ (AS - autor: Ana Bîgu, editor: Dana Purgaru, editor online: Ada Vîlceanu)