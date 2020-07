MAE: 19 români care lucrează la o fermă din localitatea germană Swisttal - depistaţi cu SARS-CoV-2

18:20

Actorii Denzel Washington şi Julia Roberts vor juca în drama de familie ''Leave the World Behind'', o producţie Netflix, ecranizare a romanului semnat de Rumaan Alam, a informat luni revista de specialitate Variety.Netflix a obţinut drepturile de ecranizare a romanului, iar acordul se pare că le va aduce o remuneraţie generoasă celor două vedete de prim rang. Producătorul şi regizorul Sam Esmail, cunoscut pentru peliculele ''Mr. Robot'' şi ''Homecoming'' (la care a colaborat cu Roberts), va regiza viitorul film şi va scrie totodată scenariul adaptat.''Leave the World Behind'' este o poveste despre două familii ce nu se cunosc şi sunt nevoite să petreacă împreună un lung weekend la finalul căruia lucrurile o iau razna. Roberts va interpreta rolul mamei care închiriază o casa, iar Washington îl va juca pe proprietarul locuinţei.Povestea explorează complexităţile unor teme precum paternitatea, rasa şi diferenţele de clasă, precum şi modalitatea prin care relaţiile noastre cele mai apropiate sunt remodelate în vremuri de criză. ''Leave the World Behind'' va fi publicată la editura Ecco în luna octombrie.Washington şi Roberts au mai fost colegi de platou în 1993 la thrillerul pe teme juridice ''The Pelican Brief'', regizat de Alan J. Pakula, adaptat după un roman al lui John Grisham.Washington se va număra şi printre producătorii peliculei alături de Julia Roberts - prin compania sa de producţie Red Om Films - şi a lui Esmail şi Chad Hamilton, prin casa de producţie Esmail Corp. Rumaan Alam va fi producător executiv.Denzel Washington va participa din rolul de producător şi la realizarea viitoarei pelicule Netflix ''Ma Rainey's Black Bottom''.