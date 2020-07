Dinamo, încă un pas spre noul stadion! Ce se va întâmpla mâine în „Ștefan cel Mare”

16:10

La un an de la retragere, Attila Hadnagy (39 de ani) se gândește în continuare la ce a trăit ca fotbalist. Nu-i încă acomodat cu costumul, nici cu noua postură de director general la Sepsi. Mai mult, chiar se gândește să intre să joace pentru Sepsi II, la posibilul baraj de promovare în Liga 3.- Attila, s-a împlinit un an de la retragerea ta, nu?- Așa e, deja un an... Mi-e foarte greu, încă nu m-am obișnuit cu noua meserie. Să stau în birou, să nu fac antrenament. ...