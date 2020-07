Este oficial! România este țara cu cele mai periculoase drumuri din Europa

14:50

Un român s-a inspirat din filmele cu Vin Diesel, dar nu i-a ieșit scenariul realizat în propria regie. Și asta pentru că vameșii care i-au controlat remorca tirului au fost extrem de vigilenți și au descoperit imediat neregula din acte. Citește și: Vin Diesel, în stare de șoc! Ce s-a întâmplat cu dublura lui în timpul […]