Coronavirus. Marțea veștilor negre. Trei recorduri negative, în doar 24 de ore. Ce județe riscă să fie închise de autorități

Un puști de 17 ani din județul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat că a agresat sexual un copil de 10 ani. Vasile Florescu este cercetat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, acuzaţiile care i se aduc fiind de viol şi lovire şi alte violenţe.