Anunț de ultim moment! Ludovic Orban: „Avem trei localităţi sub supraveghere. Există posibilitatea de carantinare”

15:40

Numărul muncitorilor români infectați cu noul coronavirus de la ferma din Herefordshire, Marea Britanie, a ajuns la 58. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe. În total, la ferma din Herefordshire lucrează 100 de cetățeni români. Autoritățile locale anunță că focarul este monitorizat cu atenție. Citește și: Coronavirus. Bilanțul deceselor a ajuns la 2.074.