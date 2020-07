VIDEO Orban: Ne confruntăm cu o creştere semnificativă nu numai a numărului de cazuri, ci şi a riscului de transmitere a virusului în comunităţi

20:20

Cea mai nouă companie aeriană din România, Animawings, specializată pe chartere, a început să opereze pe piaţa românească, iar prima aeronavă a aterizat marţi după amiaza pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, venind din insula Zakynthos."Suntem deosebit de încântaţi să inaugurăm astăzi primele curse efectuate de Animawings, un proiect curajos, cu multe provocări pentru noi toţi, dar şi un motiv de speranţă. Oamenii au nevoie de vacanţe, oamenii au nevoie să călătorească, oamenii au nevoie de normalitate. În momentul în care toată lumea este plină de frică şi nu vede predictibilitatea pentru viitor, noi avem curajul, prin încăpăţânarea pe care am demonstrat-o în ultimii 25 de ani de business, să mergem înainte şi să nu facem paşi în spate şi, ceea ce ne-am propus anul trecut, când am început acest proiect frumos, am adus pe piaţa românească: o companie ale cărei avioane vor avea pe fuselaj steagul românesc. Este important ca steagul românesc să fie pe cerul României şi să nu lăsăm ştacheta jos. Ne dorim să investim, avem un partener în această companie, suntem capital românesc 75% şi avem un partener cu 25% care, probabil, că îşi va creşte participaţiunea în următoarea perioadă. Este cea mai mare companie aeriană din Balcani, compania naţională grecească Aegean Airlines. Împreună cu colegii noştri greci vom aduce serviciile, spun eu, mediu spre high în aviaţie. Din această cauză, am ales cea mai versatilă aeronavă, Airbus A320, ceea ce ne va ajuta să avem operaţional, zic eu, succes. Este un moment dificil pentru piaţa de aviaţie, un moment dificil pentru piaţa de travel, dar cu speranţă vom trece şi peste acest hop pentru că după orice furtună vine întotdeauna soarele", a declarat Cristian Pandel, proprietarul Memento Group, la ceremonia de "Water Salute" a aeronavei companiei Animawings.La rândul său, Antonio Stoian, manager general Animawings, a precizat că operatorul aerian şi-a obţinut certificatul de operator aerian (AOC) cu puţin timp în urmă, în ciuda constrângerilor provocate de pandemia de coronavirus."Astăzi, avionul va veni din insula Zakynthos. Din cunoştinţele noastre, suntem prima companie, avem primul certificat de operator aerian obţinut de cineva pe mapamond în condiţii de Covid, ceea ce arată cum o companie aeriană din România a reuşit să treacă peste toate problemele generate de această pandemie şi să îşi obţină toate licenţele. Licenţele româneşti sunt de aceeaşi factură şi cu aceeaşi putere ca orice altă licenţă europeană. Că e luată în Germania sau că e luată în Franţa, suntem la fel de puternici ca dânşii. Avem o echipă mică, dar foarte inimoasă, avem puţin din aviaţia română, dar ne-am ranforsat şi cu foarte mulţi parteneri din domeniul nostru de aviaţie, ca să numim doar câţiva: Menzies Aviation - agent de handling reprezentativ pe aeroportul Otopeni, Lufthansa Maintenance, dnata pentru zona de catering. Dorim să avem un produs cât mai bun, nu ne îndreptăm către zona de low-cost", a afirmat Stoian.Potrivit acestuia, prima aeronavă cu care operează compania a fost închiriată de la Aegean Airlines."Am început cu un avion Airbus 320 închiriat de la partenerul nostru din Grecia, Aegean Airlines, compania lor naţională. Sperăm într-un parteneriat pe termen lung. Cu dânşii ne vom ajuta la creşterea flotei. Deocamdată, ne concentrăm sezonul ăsta să zburăm ce se poate zbura pe destinaţiile la îndemâna noastră din bazinul mediteranean şi aşteptăm să se mai relaxeze situaţia pandemiei. Suntem mici, agili şi vom face dezvoltare pas cu pas, cum ne va permite situaţia şi ne vom adapta în consecinţă", a adăugat Antonio Stoian.În zece zile, compania va opera primul zbor către Spania - în Tenerife - iar când vor fi ridicate restricţiile vor începe zborurile spre Turcia, Egipt şi Tunisia."Din păcate, trăim o perioadă nemaiîntâlnită, trăim o perioadă în care cuvântul la ordine este impredictibilitate. Dacă în luna martie ne aşteptam ca undeva în luna aprilie să se ridice restricţiile, în luna aprilie am aşteptat luna mai şi iată că astăzi, la finele lunii iulie, vorbim de noi restricţii care vor fi impuse. Este nemaivăzut în industrie. Dar, în ciuda acestor probleme, ce putem să vă spunem cu siguranţă este că operăm destinaţiile din Grecia - Zakynthos, Heraklion şi Salonic. În 10 zile vom opera primul zbor către Spania - Tenerife, iar în momentul în care vor fi ridicate restricţiile vom începe să zburăm către Turcia, Egipt şi Tunisia. Pentru orarul de iarnă, când ştim că flow-ul de turişti scade, împreună cu partenerul Aegean, verificăm destinaţii care au un trafic preponderent turistic şi pe care le vom putea vinde inclusiv în regim de zboruri regulate şi aici mă refer la destinaţii în bazinul Mării Mediterane, nordul Italiei sau Orientul Apropiat. În paralel, suntem în faza de implementare a sistemului de rezervări şi acolo vom oferi atât agenţilor de turism, care vor putea rezerva biletele, vor putea rezerva grupuri direct pe site-ul companiei, dar şi pasagerilor, direct, care vor avea acces la oferta noastră de bilete", a precizat Tudor Constantinescu, director comercial Animawings.Ca poziţionare a produsului Animawings, Constantinescu a subliniat că ţinta este un produs premium."De ce premium? Pentru că aici intervine moştenirea din partea Aegean, companie care în ultimii 10 ani a primit în fiecare an premiul pentru cea mai bună companie aeriană regională pentru serviciile pe care le oferă, premii oferite de compania prestigioasă Skytrax. Este un standard foarte înalt şi meritoriu pentru Aegean, iar ei au ţinut foarte mult ca serviciile pe care le oferim, fiind implicaţi atât pe parte de acţionariat, dar şi în partea operaţională, au ţinut foarte mult să ridicăm standardul la nivelul pe care ei îl operează. De aceea, ne mândrim cu faptul că lucrăm cu furnizori premium - aici mă refer la compania de catering dnata, mă refer la zona de mentenanţă, care este asigurată de Lufthansa Technik, mă refer la partea de handling, care va fi efectuată de Menzies Aviation în Bucureşti, dar şi la partea de servicii în interiorul aeronavei. Ca şi produs în interiorul aeronavei, practic vom oferi un full service cu catering şi băuturi, exceptând perioada actuală de interdicţie, în care nu se pot servi decât băuturi pe perioada zborului. În plus, avem şi poziţionarea scaunelor în aeronavă. Practic, prima jumătate a aeronavei oferă spaţiu extrem de mare la picioare, foarte generos pentru pasagerii înalţi, lucru foarte puţin întâlnit pe zona de low-cost, cel puţin în România. Dacă într-un avion Airbus 320 standard distanţa între scaune este de 28 de inch, noi avem 33 de inch în prima jumătate a avionului", a susţinut el.Lansată pe piaţă în luna ianuarie 2020, Animawings reprezintă cea mai nouă companie aviatică din ţara noastră. Aceasta vine să completeze portofoliul de branduri consacrate ale Memento Group: Christian Tour, TUI, TravelCenter, MementoBUS şi Hello România, cu activităţi în domeniul serviciilor şi turismului. În acest proiect, Memento Group şi-a unit forţele cu compania naţională a Greciei, Aegean Airlines, care a preluat în luna aprilie 2020 o cotă de participare strategică de 25% din capitalul Animawings.Prima aeronavă care a intrat în flota Animawings, înmatriculată cu indicativul YR-AGA, este de tip Airbus A320-200, având 174 de locuri la clasa Economy, cu o configuraţie specifică aeronavelor din flota Aegean Airlines. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)