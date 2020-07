Monica Anisie, despre măsurile în școli: „Copilul trebuie să învețe în orice situație. Avem în vedere trei scenarii pentru reluarea cursurilor”

16:20

Scene ireale s-ar petrece în sânul Direcţiei de Asigurare Logistică Integrată (DALI) din Ministerul Afacerilor Interne, unde un ordin al ministrului Marcel Vela ar fi fost aplicat într-un mod curios. Mai precis, de bonusul destinat polițiștilor aflați în prima linie, pe stradă, în timpul stării de urgență, ar fi beneficiat și înaltul ofițer acuzat de […]