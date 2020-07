23:20

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că va propune Guvernului, săptămâna viitoare, o creştere a alocaţiilor, însă procentul va fi unul sustenabil pentru buget.În context, ministrul a precizat că promisiunile de dublare fără o sursă de finanţare nu sunt responsabile."Suntem conştienţi de decizia Curţii Constituţionale şi vom găsi o soluţie. PNL a crescut alocaţiile. Nu e vorba că nu înţelegem sau că nu suntem conştienţi că există această nevoie. Dar să dublezi... vă spun, la Ministerul Muncii în fiecare dimineaţă am proiecte PSD, două teancuri. Proiecte legislative, să triplăm să dublăm...Orice are nevoie de mai mult. Problema este că atât este bugetul şi din el trebuie să acoperi toate aceste nevoi. A dubla peste noapte fără să spui de unde, a face gesturi dublu, triplu, nu este o abordare responsabilă. Premierul mi-a cerut să fiu pregătită în acest sens. PNL în aceşti ani a generat o creştere a alocaţiei tocmai pentru că ştim că nu este mult. Da. Vor creşte alocaţiile. Sunt pregătită pentru săptămâna viitoare să intru în Guvern cu o creştere în privinţa alocaţiilor, dar o vom face cu siguranţă cât să fie sustenabilă în buget", a declarat ministrul Muncii, marţi seara, la B1TV.Ea a arătat, totodată, că un răspuns cu privire la pensii şi alocaţii va veni foarte curând, după ce Ministerul Finanţelor va încheia bilanţul cheltuielilor şi situaţia încasărilor după această perioadă marcată de pandemia de coronavirus.Violeta Alexandru a explicat, astfel, că Ministerul Finanţelor este sursa autorizată care să comunice posibilităţile bugetare şi a asigurat că pensiile vor fi majorate."Un răspuns clar cu privire la pensii şi alocaţii va veni foarte curând, când Ministerul Finanţelor va încheia bilanţul cheltuielilor şi situaţia încasărilor după această perioadă de pandemie. Am avut mai multe discuţii cu colegii mei, dorinţa noastră este să nu alimentăm prin nu ştiu ce cifre, păreri sau dorinţe, pentru că dorinţă avem, vă asigur de acest lucru. Ministrul Finanţelor are poza cu schimbările care apar de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, a încasărilor la buget şi a posibilităţii pe care bugetul o are după această perioadă grea. Am comunicat constant situaţia plăţilor pentru şomaj tehnic pentru că sunt un minister care face foarte multe plăţi din bani publici în această perioadă. Ministrul Finanţelor ştie care este starea economiei, vede încasările, este sursa autorizată să ne spună care este poza în acest moment a posibilităţilor bugetare. Vă asigur că vor creşte pensiile. În momentul în care această evaluare va fi gata vom avea o comunicare în care vom arăta care este situaţia. O situaţie pe care nu au creat-o Florin Cîţu, Violeta Alexandru sau Ludovic Orban. O situaţie generată de tot ce s-a întâmplat în aceste luni. Vrem să avem o abordare responsabilă", a subliniat ministrul Muncii.Ea a precizat, totodată, că ţara nu trebuie gestionată cu promisiuni, iar dacă PSD voia să crească pensiile o făcea imediat."Este uşor să păcăleşti şi să dai speranţe şi să spui Alexandru îşi doreşte să crească pensiile cu 60%. Iau contact cu pensionarii şi văd cât de greu le este să îşi acopere medicamentele. După o vârstă ai mai multe cheltuieli decât când eşti mai tânăr. Nu aşa trebuie gestionată această ţară. Cu promisiuni. Dacă PSD voia să crească cu 40% o făcea imediat. Ce se va întâmpla în acest moment va fi o comunicare responsabilă făcută de colegul meu (ministrul Finanţelor n.r.) pe baza situaţiei bugetului din care vom vedea foarte clar ce se poate anul acesta, anii viitori", a precizat Alexandru.Cât priveşte posibilitatea ca majorarea pensiilor şi a alocaţiilor să fie realizată cu ajutorul banilor de la UE, ministrul Muncii a explicat că aceste fonduri nu se pot muta dintr-o parte în alta pentru că sunt alocate pentru investiţii şi pentru proiecte foarte clare."Domnul Ciolacu (Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, n.r.) să înveţe ce înseamnă bani europeni şi cum ei nu se pot muta dintr-o parte într-alta. Se dau pentru investiţii, pentru proiecte foarte clare. Poate pe vremea PSD se puteau face anumite jonglerii. În ceea ce ne priveşte ştim exact care sunt regulile europene pentru cheltuirea banilor europeni", a mai precizat oficialul citat.AGERPRES/(AS - autor: Andreea Marinescu, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Preda)