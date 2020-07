Acum totul e clar! Mesajul postat de Anca Țurcașiu azi-noapte, la ora 1:47. Ce i-a transmis fostului soț de care tocmai a divorțat

18:50

Pentru că epidemia de coronavirus continuă să facă ravagii în majoritatea țărilor se impun noi restricții de călătorie. Numărul de noi cazuri a început să crească simțitor în tot mai multe țări și au fost depistate numeroase focare de infecție. În acest context, TAROM a emis restricții de călătorie pentru șapte țări. Astfel, se suspendă […] The post TAROM a făcut anunțul! Se suspendă zborurile din România către șapte țări appeared first on Cancan.ro.