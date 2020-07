George Burcea o să turbeze! Andreea Bălan se mărită cu Tiberiu Argint?!

19:00

Ilie Năstase s-a mutat în apartamentul luxos al Ioanei Simion de la mare. Fostul mare tenismen și proaspăta sa soție trăiesc cea mai bună perioadă a relației lor. Deși în trecut au avut parte de conflicte, de o perioadă, odată cu nunta care a avut loc în urmă cu aproximativ două luni, Ilie Năstase și […] The post Ilie Năstase s-a mutat în apartamentul luxos al soției, de la mare: „Am patru apartamente. Toate cumpărate din banii mei.” appeared first on Cancan.ro.