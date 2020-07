Coronavirus: Record zilnic de cazuri noi la Melbourne

08:00

Preafericitul Părinte Daniel (Ciobotea), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş. La Sfântul Botez a primit numele Dan-Ilie.Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic, judeţul Timiş, între 1962-1966. În anul 1966, începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă în municipiul Lugoj, la Liceul "Coriolan Brediceanu", între anii 1967-1970.Este absolvent al Institutului Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974). În perioada 1974-1976, urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae; îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau (Germania).La 15 iunie 1979, susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: "Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité".O formă lărgită a acestei teze este susţinută, la 31 octombrie 1980, la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, sub titlul: "Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală".În perioada 1980-1988, este lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia).Intră în viaţa monahală la 6 august 1987, la Mănăstirea Sihăstria, judeţul Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe arhimandritul Cleopa Ilie. La 14 august 1987 este hirotonit ierodiacon, iar la 15 august 1987, ieromonah.În 1988, este hirotesit protosinghel şi numit consilier patriarhal, director al Sectorului Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic; în 1988, devine conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.La 12 februarie 1990, Daniel Ciobotea este ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie 1990 este hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană.La 7 iunie 1990, este ales arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, întronizat la 1 iulie 1990.Ca mitropolit la Iaşi (1990-2007) şi locţiitor de mitropolit (30 septembrie 2007 - 8 iunie 2008), a înfiinţat o seamă de instituţii, între care: Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, Iaşi (1990); Seminarul Teologic Ortodox Sfânta Cuvioasă Parascheva, Mănăstirea Agapia (1991); Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Gheorghe, Botoşani (1992); Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Iacob, Dorohoi (1993); Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile, Iaşi (1995); Seminarul Teologic Ortodox Sfinţii Constantin şi Elena, Piatra Neamţ (1996); Institutul Sfântul Nicolae, Iaşi (1997); Institutul Cultural-Misionar TRINITAS, Iaşi: Editură, Tipografie (1997) şi Post de RADIO (17 aprilie 1998); Trinitas TV - post de televiziune creştin ortodox, înfiinţat la Iaşi în anul 2007, transferat la Bucureşti în acelaşi an.Este ales în demnitatea de arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la 12 septembrie 2007. La 30 septembrie 2007, este întronizat Patriarh în Catedrala patriarhală din Bucureşti.În calitate de arhiepiscop, mitropolit şi patriarh la Bucureşti (din 30 septembrie 2007), a înfiinţat Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care cuprinde Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenţia de Ştiri Basilica şi Biroul de presă al Patriarhiei Române, Bucureşti (27 octombrie 2007).Patriarhul Daniel iniţiază, susţine şi supervizează lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului (29 noiembrie 2007, punerea pietrei de temelie; februarie 2011, începutul lucrărilor; 25 noiembrie 2018, sfinţirea Altarului).Înfiinţează între altele: Editurile Basilica şi Trinitas ale Patriarhiei Române, Bucureşti (2008); Centrul de Pelerinaj Sfântul Apostol Pavel al Patriarhiei Române (2008); Agenţia de Pelerinaj Basilica Travel a Patriarhiei Române (2008); Centrul de pregătire pentru patrimoniu Sfântul Constantin Brâncoveanu al Patriarhiei Române, Bucureşti (2010); Casa Memorială Arhimandrit Arsenie Papacioc de la Mănăstirea Sfânta Maria - Techirghiol, Stavropighie patriarhală (2011); Muzeul Patriarhilor din Reşedinţa Patriarhală (2014); Muzeul de artă bisericească de la Mănăstirea Antim (2016); Muzeul de artă bisericească de la Palatul Patriarhiei (2016); Mai multe magazine de cărţi şi obiecte bisericeşti (9 în Bucureşti, 2 în Ploieşti, 1 în Câmpina, 1 în Urlaţi); Muzeul Rugul aprins, Mănăstirea Antim (2017).Susţine înfiinţarea unei extensii universitare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, la Roma, pentru nivelul de licenţă, specializarea Teologie Pastorală (prima sesiune de admitere, 21-23 septembrie 2017).Dintre lucrările în volum publicate de patriarhul Daniel: "Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea... 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi Paşti", Ed. Trinitas, Iaşi, 1996; "Confessing the Truth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity", Ed. Trinitas, Iaşi, 2001; "Făclii de Înviere - Înţelesuri ale Sfintelor Paşti", Ed. Trinitas, Iaşi, 2005; "Daruri de Crăciun - înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului", Ed. Trinitas, Iaşi, 2005; "Brâncuşi. Sculptor creştin ortodox", Ed. Trinitas, Iaşi, 2007; "Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică şi filocalică", Ed. Trinitas, Iaşi, 2007; "Foame şi sete după Înţelesul şi folosul postului", Ed. Basilica, Bucureşti, 2008; "La joie de la fidélité", Ed. Cerf, Paris, 2009; "Teologie şi spiritualitate", Bucureşti, Ed. Basilica, 2009; "Daruri de Crăciun - înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului", ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Basilica, Bucureşti, 2013; "Făclii de înviere - înţelesuri ale Sfintelor Paşti", ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Basilica, Bucureşti, 2014; "Ştiinţa mântuirii - Vocaţia mistică şi misionară a teologiei", Ed. Basilica, Bucureşti, 2014; "Evanghelia slavei lui Hristos - Predici duminicale", Ed. Basilica, Bucureşti, 2016; "Învăţătura Ortodoxă despre Sfintele Icoane", Ed. Basilica, Bucureşti, 2017; "Cuvinte ale credinţei, lumini pentru viaţă. Florilegiu tematic", Ed. Basilica, Bucureşti, 2018; "Unire şi demnitate. Rolul Bisericii în realizarea şi păstrarea idealului unităţii naţionale", Basilica, Bucureşti, 2019; "Credinţa şi Educaţia. Principalele lumini ale vieţii", Basilica, Bucureşti, 2019; "Biserica binecuvintează universitatea. Cultivarea unei comuniuni de valori ale umanităţii inteligente şi înţelepte", Basilica, Bucureşti, 2019.Iniţiează restaurarea Catedralei patriarhale Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în 2008; ample lucrări de restaurare a Reşedinţei patriarhale şi construirea unui zid de incintă (1.000 metri), între anii 2008-2011. În 2009, şase episcopii au fost ridicate la rangul de arhiepiscopie (Arad, Argeş, Buzău, Galaţi, Râmnic şi Roman).Patriarhul Daniel susţine reorganizarea Diasporei ortodoxe româneşti, prin înfiinţarea de noi eparhii (Episcopia Ortodoxă Română a Australiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord - toate în 22-23 octombrie 2007), sau înfiinţarea unor parohii în ţări mai îndepărtate, unde românii au ajuns în număr mai mare în ultimii ani (Japonia, Siria); ridicarea la rangul de mitropolie a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi şi înfiinţarea Episcopiei Canadei, în 2016; înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române cu hramurile Sfântul Ioan Botezătorul şi Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în Zagreb, Croaţia, în 2017În 2016, patriarhul Daniel a participat la Sinaxa întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale surori, desfăşurată la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Geneva (22-27 ianuarie 2016). De asemenea, în acelaşi an, a participat la Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, întrunit în Creta, Grecia (16-26 iunie 2016).Printre alte distincţii, titluri şi premii, a fost distins de către Preşedintele Românei cu Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce (2000) şi Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce (2007).Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, miercuri, 22 iulie, este ziua de naştere a patriarhului Daniel."Cu acest prilej, o rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu va fi rostită în timpul Sfintei Liturghii oficiată la Catedrala Patriarhală. După Sfânta Liturghie, de la ora 11.30, va fi săvârşită o slujbă de Te Deum ca expresie liturgică a recunoştinţei pentru împlinirile recente din viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel", menţionează comunicatul Patriarhiei Române. 