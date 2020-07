Gorj: Şase cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu - infectate cu COVID-19

12:00

Cântăreaţa şi compozitoarea Kate Ryan (nume real Katrien Verbeeck - n.r.) s-a născut la 22 iulie 1980, în Tessenderlo, Belgia, într-o familie de muzicieni. A studiat pianul împreună cu mătuşa ei, care era profesoară de muzică, apoi a studiat design de bijuterii la o şcoală de artă, potrivit site-ului www.famousbirthdays.com.Kate Ryan a debutat în 2001 cu melodia "Scream For More", care a devenit hit. Următorul succes a fost un an mai târziu, cu piesa "Désenchantée". De atunci, a început o serie de turnee, concerte şi înregistrări. Consacrarea internaţională a fost în 2006, când a reprezentat Belgia la concursul Eurovision cu cântecul "Je T'adore", potrivit site-ului artistei, www.kateryan.be. Sursa foto: www.kateryan.beÎn 2007, single-ul ei "We All Belong" a fost ales drept cântec oficial al evenimentului sportiv EuroGames. Repertoriul artistei cuprinde melodii cântate în limbile engleză şi franceză, fiind un mix între stilurile muzicale pop şi dance, printre cele mai cunoscute melodii numărându-se "Libertine", "Ella Elle L'a", "Voyage Voyage". Hiturile sale au urcat în topurile din Polonia, Germania, Suedia, Spania. Albumele sale "Free" (2008), "Stronger" (2004) şi "Different" (2002) au primit discul de aur şi discul de platină, indică site-ul artistei.În discografia artistei mai regăsim albumele "Alive" (2006), "Electroshock" (2012), EP-urile şi single-urile "Oh Baby I" (2001), "Scream For More" (2001), "U R (My Love)" (2001), "Libertine" (2002), "Désenchantée" (2002), "Only If I" (2003), "La Promesse / The Promise You Made" (2004), "Goodbye" (2004), "Je T'Adore" (2006), "Alive" (2006), "All For You" (2006), "Voyage Voyage" (2007), "L.I.L.Y." (2008), "I Surrender" (2008), "Ella Elle L'a" (2008), "Your Eyes" (2009), "Évidemment", (2009), "Babacar" (2009), conform site-ului www.discogs.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Liviu-Ioan Tatu)