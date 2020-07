Un șofer din Iași a scăpat de închisoare, deși era acuzat de uciderea unui tânâr de 19 ani! Cum a fost posibil 

08:50

FC Argeş a învins Rapid Bucureşti cu scorul de 2-1 (0-0) într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii secunde. Piteștenii au deschis scorul prin Daniel Şerbănică (min. 56) după care Rapid a egalat prin Marian Drăghiceanu (min.85), cu un şut de la 18 metri. În prelungirile partidei FC Argeş a obţinut victoria prin […] Ionuț Badea vrea în Liga 1: „Avem în spate un istoric!"