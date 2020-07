Leo Grozavu vrea Cupa României: „Nu avem nimic de pierdut!”

09:00

Mai multe minore au ajuns „vedete” pe internet, după ce au consumat vodcă amestecată cu bere. Iată ce s-a întâmplat cu adolescentele din Arad. Odată cu vacanța de vară, adolescenții din întreaga țără încearcă, pe cât se poate, să se bucure de timp cu prietenii, în aer liber, așa cum permite starea de alertă decretată […] The post Ce au putut să facă trei minore care au băut vodcă amestecată cu bere! S-a întâmplat la Arad appeared first on Cancan.ro.