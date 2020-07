Gabriela Cristea, mesaj sexy pentru fani din dormitor: „Am deschis ochii, dar nu reușesc…”

14:00

Coronavirusul continuă să facă victime în România! Bilanțul total al deceselor cauzate de virusul ucigaș a ajuns astăzi, 22 iulie, la 2.101. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat alte 27 noi decese. Potrivit ultimelor informații oferite de GCS, 27 persoane și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2.