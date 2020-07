Calinic Botoșăneanul, primele declarații după ce a fost numit Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

14:20

Un șofer din Iași a scăpat de închisoare, deși era acuzat de uciderea unui tânâr de 19 ani. Accidentul îngrozitor a avut loc în iulie 2013. Potrivit anchetatorilor, Vasile Scalețchi conducea pe șoseaua Păcurari din Iași atunci când a acroșat un biciclist de 19 ani, în zona unei treceri de pietoni. În urma acestui impact, […]