Primarul Tudorache denunță într-un document adresat Camerei Deputaților faptul că USR-PLUS blochează modernizarea sectorului 1

Anca Țurcașiu a urcat recent pe scenă, în fața fanilor, fiind prima apariție publică după ce a anunțat că a divorțat de Cristian Georgescu. Spectatorii au remarcat transformarea artistei care a mai slăbit și și-a făcut o schimbare de look. Citește și: Acum totul e clar! Mesajul postat de Anca Țurcașiu azi-noapte, la ora 1:47. Ce i-a […] The post Anca Țurcașiu, prima apariție publică după ce a anunțat că a divorțat de Cristian Georgescu! A slăbit și și-a făcut o schimbare de look appeared first on Cancan.ro.