Doliu în PSD. Un primar a murit într-un accident teribil. Tragedia s-a produs în județul Vrancea

16:20

Anunțul făcut de Raed Arafat! Începând de astăzi, de la ora 17, o localitate din România intră în carantină pentru 14 zile. Comuna Roata de Jos, din județul Giurgiu, intră în carantină. Ordinul a fost semnat de Raed Arafat. Măsura se instituie începând de miercuri, 22 iulie, de la ora 17, pentru o perioadă de […] The post Anunțul făcut de Raed Arafat! Începând de astăzi, o localitate din România intră în carantină pentru 14 zile appeared first on Cancan.ro.