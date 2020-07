Simona Gherghe a răbufnit pe Instagram: ”Dacă și un copil de 3 ani înțelege că trebuie să poarte mască…”

17:10

Capitala a întregistrat în ultimele 24 de ore un nou record de infectări cu COVID-19. De la ultimul bilanț al Grupului de Comunicare Strategică, au fost confimate 152 de cazuri noi, cu unul mai mult decât în datele raportate ieri. De asemenea, potrivit aceleași surse, Nu număr ridicat de infectări în ultimele 24 de ore […]