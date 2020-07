Imagini din prima zi de carantină a satului Cartojani din județul Giurgiu! Localnicii sunt îngroziți de noul coronavirus: “Mi-e frică să mai ies și din casă”

18:30

Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat, în cursul zilei de miercuri, că opt angajați ai Primăriei Cluj-Napoca sunt confirmați cu Covid-19. Toți se află în prezent la izolare la domiciliu în urma anchetei epidemiologice a Direcției de Sănătate Publică (DSP) Cluj. „Primăria Cluj-Napoca are 3172 de angajați, la creșe, Poliție Locală, Spitalul Clujana, asistență socială, […] The post Opt cazuri de Covid-19 în Primăria Cluj-Napoca. Mesajul lui Emil Boc: „Colegi se simt bine, nu au probleme de nicio natură” appeared first on Cancan.ro.