Satu Mare: Peste 300 de persoane, în carantină la domiciliu

Avocatul anti-feminist suspectat că a ucis fiul unei judecătoare duminică, în statul New Jersey, înainte de a se sinucide, este de asemenea implicat în moartea unui avocat concurent la 11 iulie, în apropiere de Los Angeles, a raportat miercuri poliţia federală americană (FBI), transmite AFP. Foto: (c) Eduardo Munoz/REUTERS"Lucrăm împreună cu biroul şerifului din San Bernardino şi avem dovezi legând moartea lui Marc Angelucci de Roy Den Hollander", a scris într-un mesaj pe Twitter biroul FBI din Newark, în New Jersey.Roy Den Hollander, găsit mort luni la domiciliul său din statul New York, este suspectat că este individul care s-a prezentat duminică la locuinţa judecătoarei federale Esther Salas, împuşcându-l pe fiul acesteia în vârstă de 20 de ani, care i-a deschis uşa, şi rănindu-l grav pe soţul ei. Judecătoarea nu a fost rănită.În prezent, el mai este suspectat că, în California, l-a ucis pe Marc Angelucci, care apăra şi el "drepturile bărbaţilor" în faţa feministelor considerate tot mai ameninţătoare.Potrivit CNN, Roy Den Hollander era foarte supărat pe colegul său pentru că a preluat o problemă pe care o considera lupta "lui".Cei doi avocaţi au fost membri ai aceleiaşi organizaţii, National Coalition for Men, înainte ca Roy Den Hollander să fie exclus şi Marc Angelucci să devină vicepreşedinte al acesteia, a informat preşedintele organizaţiei, citat de CNN. Foto: (c) Eduardo Munoz/REUTERSAceastă "coaliţie", care se prezintă ca luptând împotriva discriminărilor contra bărbaţilor, face parte din grupurile urmărite de Southern Poverty Law Center, specializat în studiul grupărilor extremiste din SUA.După uciderea fiului judecătoarei, preşedintele organizaţiei, Harry Crouch, s-a declarat "siderat să audă că acest act fără sens a fost comis de un apărător autoproclamat al drepturilor bărbaţilor" şi a condamnat "orice persoană care utilizează violenţa pentru a intimida sau a face rău oamenilor".FBI nu are oficial niciun motiv pentru atacul de la locuinţa judecătoarei Salas, dar Den Hollander, 72 de ani, o criticase pe judecătoare pentru modul în care a soluţionat o plângere depusă de el în 2015, potrivit presei.