Fiul lui Florin Salam și iubita lui au aflat sexul bebelușului. Dani este în culmea fericirii

08:30

Imagini emoționante au fost surprinse în prima zi de carantină a satului Cartojani din județul Giurgiu. Aceasta este prima localitate din România în care se impun restricții de circulație după starea de urgență. Restricțiile au fost luateîn baza noii legi privind carantina și izolarea care a intrat în vigoare marți, 21 iulie. Unii dintre localnici […]