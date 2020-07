Pacienţii cu COVID-19 au umplut spitalele din Alba. Autorităţile au înfiinţat încă 102 paturi. Oamenii nu mai vor să se trateze acasă

13:00

A fost descrisă drept „esenţa feminităţii engleze” de către John Betjeman, un poet din acele vremuri. În plus, din afară, căsătoria lui Vivien Leigh cu Laurence Olivier era un basm pentru Hollywood-ul anilor ‘30. Desigur, era prea bine ca să fie adevărat. Potrivit unei biografii, actriţa care a jucat rolul lui Scarlett O'Hara în Gone With the Wind era bisexuală şi nu putea avea o relaţie stabilă.