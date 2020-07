Au trecut trei ani de la moartea Denisei Manelista. Gestul făcut de familie la cimitir i-a lăsat muți pe toți

11:10

Tragedie la Vaslui, după ce o fetiță de doar opt ani a murit. Părinții copilei susțin că au fost anunțați de femeia de serviciu a spitalului că fetița lor a murit. Acum două zile, o copilă a fost dusă la spital de familie după ce a acuzat probleme la stomac. La doar o zi distanță, […] The post Tragedie la Vaslui! Au fost anunțați de femeia de serviciu a spitalului că fetița lor a murit appeared first on Cancan.ro.