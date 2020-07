Încă un cetăţean român din Grecia, depistat pozitiv cu noul coronavirus. Nou caz, înregistrat în Creta

13:20

În ultimele 24 ore, 25 de persoane bolnave de Covid-19 au murit. Bilanțul total al deceselor ajunge azi la 2.126. În intervalul 22.07.2020 (10:00) – 23.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 25 de decese ( 16 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Călărași, Dâmbovița, Galați, […] The post Alți 25 de români, uciși de coronavirus! 285 de bolnavi sunt la Terapie Intensivă appeared first on Cancan.ro.