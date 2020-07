Nuclear: Convorbire telefonică Trump - Putin privind cursa înarmărilor

19:10

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Constanţa, că senatorul Vergil Chiţac va fi candidatul PNL la Primăria Constanţa, pentru că acesta are prima şansă să câştige alegerile locale, obţinând în cercetările sociologice un scor de 30-35%.Întrebat cum crede că PNL va câştiga alegerile la Primăria Constanţa ţinând cont că liberalii constănţeni nu se înţeleg cu cei de la USR, aceştia din urmă anunţând la rândul lor că vor avea candidat propriu pentru funcţia de primar al municipiului reşedinţă, iar fără o alianţă de dreapta voturile electoratului se vor disipa, Orban a spus că PNL "alege omul în care are încredere"."Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chiţac, nu l-am ales întâmplător, l-am ales pentru că este un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră în spate, un om cu coloană vertebrală, un adversar clar al PSD şi al modului în care şi-a bătut joc PSD-ul de judeţul Constanţa şi de municipiul Constanţa. Toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Vergil Chiţac are prima şansă să câştige primăria. Eu acum ce să fac? Să aleg pe altcineva care are 12-14 % când am un candidat care are scor între 30-35 %, cu şansa de a câştiga primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere", a afirmat Ludovic Orban.El a menţionat că, pentru Primăria Constanţa, adversarul politic al PNL este PSD."Noi nu ne certăm cu alţii, adversarul nostru politic este PSD, mai ales felul de a face politică al PSD. Suntem aici, la clădirea Cazinoului, o mare parte din distrugeri s-au datorat faptului că nici măcar să repare acoperişul nu a fost în stare Primăria Constanţa condusă de PSD şi acest lucru a provocat distrugeri suplimentare. Lipsa de viziune pentru dezvoltarea economică, neatragerea investiţiilor, lipsa de respect faţă de cetăţean, păcăleala făcută de reprezentanţii PSD nu mai pot să continue", a declarat Orban.Liberalii constănţeni au anunţat că îl vor avea candidat la Primăria Constanţa pe senatorul Vergil Chiţac. Din partea USR, candidatul la Primăria Constanţa este deputatul Stelian Ion, USR Constanţa propunând o alianţă de dreapta pe plan local, prin care el să fie susţinut la alegerile locale pentru ocuparea funcţiei de primar al Constanţei, iar candidatul PNL să fie susţinut pentru Consiliul Judeţean Constanţa. AGERPRES/(A, AS - autor: Nona Jalbă, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)