Lazio se califică matematic în Champions League în timp ce Juve amână sărbătoarea câștigării titlului!

17:10

Dincolo de tehnologiile de afișare, cum ar fi LCD-LED sau OLED, calitatea imaginii unui televizor se bazează pe trei criterii fundamentale: cantitatea de pixeli, calitatea pixelilor și frecvența imaginilor pe secundă. Iată cum se diferențiază un TV LG prin aceste caracteristici. Numărul de pixeli Definiția unei imagini reprezintă numărul de pixeli conținuți pe coloană și […] The post Secretul calității imaginii la un TV LG appeared first on Cancan.ro.