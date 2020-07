Fratele unei campioane atacat cu pistoale și săbii de interlopi în Chiajna

08:50

New York City FC, echipa românului Alexandru Mitriță, s-a calificat dramatic în play-off-ul din MLS, după un egal între Los Angeles Lakes și Houston Dynamo, 1-1. Echipa din New York a terminat grupa pe locul 3 și spera la un rezultat care s-o ajute la meciul dintre Los Angeles Lakers și Houston Dynamo, jucat luni seară. Houston Dynamo putea să o depășească pe New York City FC în clasamentul celor mai bune locuri 3, dar a remizat dramatic cu Los Angeles Lakers. ...