DOZA DE CULTURĂ: Muzeul de artă ''Dinu şi Sevasta Vintilă''

00:00

Premierul Ludovic Orban a vizitat joi seară complexul hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, din staţiunea Olimp, unităţi turistice care au fost reabilitate şi modernizate printr-o investiţie privată în valoare de peste 35 de milioane de euro, pe care a apreciat-o ca "extrem de importantă" pentru turismul românesc."Este o investiţie extrem de importantă pentru litoralul românesc şi pentru turismul din România, o investiţie privată făcută într-un loc care e încărcat de amintiri, un loc foarte frumos, care, din păcate, în urma unei privatizări nefericite a încăput pe mâna unor proprietari care nu au investit (...), aceste trei hoteluri care erau fanion pe vremuri pentru litoralul românesc, nu numai pentru staţiunea Olimp, ci pentru litoralul românesc, fiind lăsate în paragină. Iată că un om a avut curajul să cumpere aceste hoteluri, deşi erau în paragină şi să îşi asume răspunderea şi riscurile realizării unei investiţii şi aceste hoteluri vor funcţiona din nou", a declarat Orban, într-o conferinţă de presă.Investitorul, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, omul de afaceri Mohammad Murad, a subliniat importanţa colaborării între mediul de afaceri şi guvernanţi."Era foarte important nu numai pentru mine, ci şi pentru oamenii din turism să primim un mesaj că sunteţi alături noi. (...) Am arătat că se poate şi în România. Ce n-au putut să facă mulţi în 25 - 30 de ani am făcut în cinci luni. (...) Dorim să arătăm, nu pentru a face profit, că putem să schimbăm România. Am furat foarte mult idei ca să putem face o Românie mai frumoasă, am furat sisteme de la multinaţionale ca să concurăm şi aici şi peste hotare. Vom continua acelaşi mod de a gândi, doar să ne daţi o mână de ajutor să putem face treaba, în linişte, pe care o dorim cu toţii", a afirmat Murad.El a mai spus că deşi premierul "nu a dat foarte multe semne că turismul este important", este convins că acesta doreşte găsirea de soluţii pentru dezvoltarea respectivului domeniu."Sunt convins că în sinea dânsului ştie foarte bine că dacă nu turismul este important, oamenii sunt importanţi din turism. Şi a avut uşile deschise, ne-am întâlnit de nenumărate ori să găsim o soluţie, pentru că nu au mai existat probleme legate de coronavirus vreodată în istorie. Este un moment greu, e nevoie să fim uniţi - mediul de afaceri, sectorul economic şi pe plan politic - să găsim cele mai bune soluţii pentru cei care stau acasă şi, din păcate, nu au venituri", a declarat Mohammad Murad.Omul de afaceri l-a rugat pe Ludovic Orban ca autorităţile să desfăşoare la agenţii economici mai multe controale preventive şi să aplice mai puţine amenzi."Mediul politic trebuie să înţeleagă că noi, ca oameni de afaceri, avem de ales una din cele două variante: prima, să facem mici greşeli ca să putem supravieţui şi a doua, să închidem afacerile. Vă rog, domnule prim-ministru, mai multe controale preventive şi mai puţine amenzi, pentru că (...) putem spune că oamenii de afaceri trăiesc un pic mai mult chiar momente grele în viaţa lor. Deci, mai multe controale preventive, recunosc, foarte important, dar mai puţine amenzi date mediului de afaceri", a menţionat Murad.Întrebat de ce Mohammad Murad a spus că premierul nu consideră important turismul, Orban a subliniat că, dimpotrivă, acest domeniu este foarte important."Se referea la afirmaţia mea când m-am referit la contribuţia în produsul intern brut, acolo am avut discuţii. Turismul este foarte important, dar sigur, turismul depinde de foarte mulţi factori. În primul rând, depinde de imaginea României, cu cât imaginea e mai bună, cu atât mai mulţi turişti străini vor veni în ţară. Doi, trebuie promovare, în ansamblu, a ţării, ca destinaţie turistică şi promovarea destinaţiilor turistice care au potenţial de atracţie care există în România. Slavă Domnului, România are sute şi mii de astfel de atracţii turistice, dar care nu sunt promovate. Şi aici va trebui, în baza legii, cu organizaţiile de management al destinaţiilor, să existe o promovare, printr-un parteneriat cu guvernul, a tuturor destinaţiilor turistice care au potenţial de a atrage turişti", a declarat Orban.Potrivit acestuia, guvernul va adopta, săptămâna viitoare, ordonanţa de urgenţă privind "miliardul de euro pentru companii, dintre care 350 de milioane sunt capital de lucru pentru domeniile afectate, în care HoReCa este prevăzută şi va beneficia de granturi pentru capital de lucru".Conform investitorului privat, complexul hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic va fi deschis turiştilor după 1 august. AGERPRES/(A - autor: Nona Jalbă; editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)