Ministerul Muncii: Lucrătorii zilieri trebuie înregistraţi într-un registru electronic, de sâmbătă

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, la Iaşi, că în cursul acestei zile va demara un control la Institutul Naţional de Boli Infecţioase 'Matei Balş' din Bucureşti, în urma primirii unei sesizări din partea conducerii Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă.Ministrul Sănătăţii a arătat că sesizarea face referire la faptul că la Institutul 'Matei Balş' din Bucureşti un medic infecţionist este şeful Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă, dar şi la "alte nereguli administrative"."Astăzi merge Corpul de Control la 'Matei Balş'. Ieri am primit o sesizare. Aşteptăm să se facă o evaluare completă, la fel cum se va face şi la DSP Bucureşti. Am primit o sesizare din partea profesorului (Şerban - n.red.) Bubenek (preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă - n.red), care acuza nereguli de ordin administrativ, un infecţionist care este şef la ATI. Şi alte nereguli administrative. Să vedem concluziile", a afirmat ministrul Nelu Tătaru.Întrebat fiind de jurnalişti dacă la Institutul 'Matei Balş' ar fi fost pacienţi bolnavi de COVID-19 care au murit pentru că nu ar fi primit primit medicaţie antivirală, ministrul Sănătăţii a răspuns că nu are această informaţie, însă are încredere în corpul medical."Nu am această informaţie. Eu merg în continuare pe încrederea acordată corpului medical şi medicilor care evaluează fiecare pacient în parte, fiecare stadiu al bolii, iar prognosticul îl vedem în contextul evoluţiei bolii. Nu există boli, există bolnavi. Fiecare bolnav în sine are o anumită evoluţie. Am văzut că în ultima perioadă această medie de vârstă a scăzut. Trebuie să ne gândim că nu mai este un factor strict pentru cei cu comorbidităţi. Avem şi factorul socializare care se implică", a mai spus ministrul Sănătăţii. AGERPRES / (A - autor: Daniela Malache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)