Mel Gibson a fost infectat cu virusul COVID-19! Actorul a stat internat o săptămână în spital. Care este stare lui de sănătate

08:50

Călin, fratele Alinei Pană de la Exatlon, a fost împușcat în plină stradă, în urmă cu două ore. Tânărul a fost atacat de peste 30 de indivizi. Tânărul a fost atacat ca în filme aseară, în jurul orei 20:30, în comuna Chiajna, din apropiere de Capitală. Mașina în care se afla Călin, împreună cu un […] The post Alina Pană de la Exatlon, în stare de șoc! Fratele său, împușcat și tăiat cu sabia de 30 de indivizi appeared first on Cancan.ro.