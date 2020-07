Nicuşor Dan: Organizarea alegerilor locale pe parcursul a două sau trei zile - o soluţie fericită

19:30

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Oaşa, că Transalpina este un drum care a crescut interesul turistic pentru România, fiind vizitat de mulţi străini, context în care lucrările de reabilitare începute în zonă trebuie finalizate, după clarificarea unor aspecte juridice. Prezent la conferinţa de presă susţinută vineri, la Oaşa, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a precizat că reabilitarea drumului a început în 2007, dar lucrările s-au oprit, deşi erau realizate în proporţie de aproape 90%, după unele complicaţii juridice cu executantul. În acest an însă, Compania de Drumuri a efectuat lucrări pe 32 de kilometri din acest drum."Noi suntem determinaţi, pe de o parte, să punem în siguranţă circulaţia pe acest obiectiv, aşa cum am făcut pe cei 32 de kilometri pe care ne aflăm astăzi. Am investit, din surse proprii, 16,3 milioane de lei în acest an, din bugetul Companiei de Drumuri. Am reabilitat prin covor asfaltic 32 de kilometri, s-au montat 10.000 de metri liniari de parapet, s-au montat peste 250 de indicatoare, s-a realizat marcajul", a spus Lucian Bode.Orban a susţinut la rândul său necesitatea finalizării lucrărilor de reabilitare, după soluţionarea problemelor juridice."Pe Transalpina, dacă te uiţi în stânga şi în dreapta, ţi se taie respiraţia de la peisajele superbe care sunt puse în evidenţă de acest drum. Sigur, calitatea drumului lasă încă de dorit în anumite zone. Nu sunt finalizate toate lucrările. (...) Lucrarea trebuie să fie finalizată. Sigur, trebuie să vedem complicaţia juridică. (...) Este un drum care a crescut inclusiv interesul turistic pentru România. Este un drum care este vizitat de foarte mulţi străini. E un drum superb, care pune în valoare locuri de o frumuseţe deosebită a României", a afirmat prim-ministrul. AGERPRES / (A - autor: Sebastian Olaru, editor: Antonia Niţă, editor online: Ady Ivaşcu)