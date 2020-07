Klaus Iohannis a promulgat legea! Salariile unor bugetari au crescut cu 25%. Cine beneficiază de această schimbare

12:00

Televiziunea Română a anunțat astăzi că încă un angajat a fost confirmat cu Covid-19. Bilanțul total ajunge la patru. După ce în ultimele săptămâni trei angajați ai TVR au luat coronavirus, astăzi oficialii instituției au confirmat încă o îmbolnăvire. Aceștia au precizat că acest nou caz nu are nicio legătură cu cele precedente, scrie paginademedia.ro. […] The post Încă un angajat TVR, confirmat cu Covid-19! Ce măsuri s-au luat appeared first on Cancan.ro.