Carantina zonală înlocuiește stare de urgență! „Vom lua decizia de a carantina orice comunitate locală unde există o răspândire amplă”

14:40

Pandemia de coronavirus afectează în continuare sezonul de Formula 1. Doar trei etape s-au disputat din stagiunea 2020 a Marelui Circ și oficialii au decis anularea curselor din Statele Unite, Mexic, Canada și Brazilia, din cauza situației sanitare grave din America de Nord și Sud. SUA, Brazilia și Mexicul sunt printre țările cu cea mai […]