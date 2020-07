Festivalul pop-rock pentru tineret "Porto Franco", ediţia a treia, la Sulina (25-26 iulie)

A treia ediţie a festivalului pop-rock pentru tineret "Porto Franco" are loc în perioada 25-26 iulie 2020, la Sulina."Festivalul se doreşte a fi un instrument motivaţional, menit să catalizeze apariţia de noi tinere valori în sfera interpretării muzicale şi să valorifice acest potenţial interpretativ în sensul promovării muzicii pop-rock. Manifestarea oferă o şansă tinerilor cu vârste cuprinse între 12-20 ani de a-şi construi un viitor, rolul organizatorilor fiind doar acela de a le facilita întâlnirea pe aceeaşi scenă cu fascinanta lume a muzicii pop-rock", spune Paul Nour, directorul festivalului, într-un comunicat trimis AGERPRES.Potrivit acestuia, promovarea tinerelor talente în domeniul artei muzicale, al pop-rockului, la nivel naţional, se face prin "crearea unui eveniment într-un cadru concurenţial, cu mare potenţial stimulativ în oraşul Sulina".Festivalul "Porto Franco" se desfăşoară în două secţiuni, în funcţie de vârsta concurenţilor: 12-15 ani şi 16-20 ani. Fiecare concurent interpretează două piese din repertoriul pop-rock, una obligatoriu din repertoriul românesc. La fiecare dintre cele două secţiuni au fost admişi, în urma preselecţiei, câte opt participanţi, precizează pagina de Facebook a Casei de Cultură Sulina - https://www.facebook.com/casadecultura.sulina. Concurenţii sunt din Braşov, Bucureşti, Tulcea, Călăraşi, Oneşti, Amara, Bârlad, Vaslui, Galaţi, Tecuci, Moineşti, Comăneşti, Oneşti.Din juriul festivalului fac parte personalităţi din domeniul cultural-artistic şi mass-media: Adrian Ordean - compozitor şi chitarist, Dida Drăgan - interpretă, Eugen Mihăescu - compozitor şi chitarist, Dan Iliescu - compozitor şi chitarist, Bogdan Dragomir - muzician, realizator de emisiuni radio la SRR - Radio România Regional.Concursul are loc sâmbătă, 25 iulie 2020, la ora 20.00, iar gala laureaţilor are loc duminică, 26 iulie 2020, ora 20.00. Fiecare dintre seri se încheie cu recitaluri ale unor invitaţi speciali: Krypton, This Obey, Euxinus & Alexandra Canareica.AGERPRES este partener media al evenimentului.***Prima ediţie a Festivalului de la Sulina a avut loc în 1998, manifestarea dorindu-se un concurs de creaţie muzicală. La a doua ediţie, în 1999, a fost introdusă în concurs secţiunea de interpretare muzicală - muzică uşoară."Festivalul are propria sa istorie. La prima ediţie, cea din anul 1998, festivalul se desfăşura în cadrul unei singure secţiuni: creaţie muzicală. Începând cu cea de-a doua ediţie, manifestarea s-a îmbogăţit cu secţiunea interpretare. Ulterior, festivalul a îmbrăţişat doar această secţiune, ce a fost adaptată pentru a permite încadrarea concurenţilor în două grupe de vârstă: 10-15 ani şi 16-25 ani", scrie site-ul www.cultura-sulina.ro. Dintre laureaţii ediţiilor precedente îi amintim pe: Romeo Zaharia (1999), Ramona Manole (2003), Lucia Dumitrescu (2005), Loredana Căvăşdan (2010), Răzvan Encună (2012), Teodora Manolache (2013), Dominique Simionescu (2015), Anca Bianca Tache (2016), Valentina Ilie (2016), conform site-ului www.cultura-sulina.ro..În 2017 a fost o ediţie aniversară - a XX-a, care a reunit o parte dintre laureaţii ediţiilor precedente, într-un spectacol ce a demonstrat o confirmare a valorilor promovate în acest festival, de-a lungul timpului. În ediţiile de până atunci, manifestarea culturală a atras un număr mare de turişti români şi străini, aceştia bucurându-se atât de calitatea interpretativă a concurenţilor veniţi din toate zonele ţării noastre, cât şi de recitalurile susţinute de artişti sau trupe de succes: Semnal M, Direcţia 5, Florian Stoica şi Victor Solomon (Conexiuni), ASIA, Amadeus, Bordo, Parlament, Silvia Dumitrescu, Mihai Trăistariu, Cross, AXXA, Emma, Talisman, Corina, Leo Iorga şi Pacifica, Pact by Leo Iorga & Adi Ordean, Krypton, Tavi Colen band, Timpuri Noi, Nico, Schimbul 3, Ank Neacşu. Sursa foto: www.facebook.com/casadecultura.sulinaDin juriul festivalului au făcut parte, de-a lungul anilor, personalităţi ale vieţii culturale româneşti, dar şi reprezentanţi ai mass-media locale şi naţionale: muzicienii Nicu Alifantis, Adrian Ordean, Ion Cristinoiu, Eugen Mihăescu, Dan Iliescu, Virgil Popescu, Leo Iorga, Nicolae Sava, Florin Ionescu; artistele Dida Drăgan, Silvia Dumitrescu, Nico; realizatorii de programe radio şi/sau TV Monica Mihai, Atena Constantin, Bogdan Dragomir, Paul Prisada. Sursa foto: www.facebook.com/casadecultura.sulinaÎncepând cu anul 2018, proiectul muzical-cultural de la Sulina şi-a propus realizarea unui festival naţional de muzică pop-rock dedicat promovării tinerilor, cu numele "Porto Franco" - pentru a aduce un omagiu perioadei de mare dezvoltare a localităţii de pe malul Dunării, din timpurile Comisiunii Europene a Dunării, precizează site-ul amintit. În acel an a avut loc prima ediţie a Festivalului pop-rock "Porto Franco". Sursa foto: www.facebook.com/casadecultura.sulinaA doua ediţie a acestui festival, cea din 2019, a reunit 15 tineri concurenţi, care au interpretat în concursul pop-rock melodii din repertoriul unor trupe sau solişti români cunoscuţi - ca Holograf, Vama, Cargo, Phoenix, Laura Stoica, Nicola, Luminiţa Anghel, dar şi piese din repertoriul artiştilor internaţionali - precum Pink sau Queen.În 2019, Trofeul Festivalului "Porto Franco" a fost câştigat de tânăra Elena Daria Cojocaru, din Craiova. Pe lângă premiile juriului, au fost acordate premii speciale de către partenerii media - AGERPRES, Radio România Regional, TV Accent Tulcea. AGERPRES este partener media al festivalului începând din 2013. Sursa foto: www.facebook.com/casadecultura.sulinaFestivalul "Porto Franco" este organizat de Consiliul Local şi Primăria Sulina, Casa de Cultură Sulina, Centrul Cultural "Jean Bart" Tulcea, Asociaţia "Euxinus" Sulina. Parteneri media sunt AGERPRES, Radio România Regional, Radio Constanţa, Radio Vacanţa, Accent TV. AGERPRES/(AS - autor: Marina Bădulescu, editor: Doina Lecea, editor online: Alexandru Cojocaru) * Sursa foto din deschidere: www.facebook.com/casadecultura.sulina

