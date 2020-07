Care a fost primul loc de muncă al Innei! Vedeta a început de jos, dar promițător…

20:20

Fundația Bucuria Darului a făcut public cazul Georgianei, o tânăra elevă care în ciudat condițiilor aspre în care a trăit a reușit să își atingă țelurile și să facă pași mici dar siguri spre îndeplinirea marelui vis pe care îl are de ceva ani. Tânăra provine din satul Veneția de Jos, dintr-o familie sărmană, care […]