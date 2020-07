Nicoleta Nucă și-a făcut un nou tatuaj după ce “s-a tunat”! Ce și-a desenat cântăreața pe trup

23:00

Caz șocant în municipiul Dej. Un băiețel de nouă ani a ajuns în stare gravă la spital, cu multiple zone ale corpului aflate în putrefacție din cauza unor lovituri puternice. Vinovatul se pare că este chiar unul dintre părinții copilului. Din primele informații, copilul de nouă ani se pare că a ajuns în comă la