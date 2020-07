Prima fotografie postată de Vulpița după ce a aflat că s-a infectat cu noul coronavirus! Detaliul care i-a speriat pe fani

23:40

Loredana s-a născut bărbat, dar și-a dorit să fie femeie și, după ce a suferit mai multe operații estetice, a ajuns să arate ca o adevărată bombă sexy. Ca orice divă care se respectă, transsexuala și-a dorit să aibă cel mai mare bust din showbiz. A apelat la medicul estician, iar după intervenția chirugicală a reușit să […] The post Transsexuala Loredana a detronat-o pe Loredana Chivu ”Am vrut să fie gigantic” appeared first on Cancan.ro.