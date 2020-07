Ruby fără lenjerie intimă pe internet. Imagini rupte din filmele pentru adulți. Fanii: „Mai bine în c $%@ gol”. FOTO

11:30

Andreea Esca a trecut prin experiența vieții, din fericire, finalul a fost numai de bine pentru vedeta de la Pro TV. A aflat că este infectată cu noul coronavirus, dar nu a avut alte complicații și a ieșit cu testul negativ, după câteva zile de spitalizare. Vineri, și-a sărbătorit fiul. A fost ziua lui, dar, […]