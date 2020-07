Scenariu demn de film! A reușit să supraviețuiască în deșert cu piciorul rupt și fără apă. „Nu m-am gândit niciodată că n-o să rezist”

11:50

Administrația Națională de Meteorologie a transmis o avertizare generală în ceea ce privește vremea în România, pentru intervalul 25-26 iulie. Se anunță Cod Portocaliu de ploi torențiale în Vestul, Nord-Vestul și Sud-Vestul țării. COD GALBEN Interval de Valabilitate: 25.07.2020 Ora 10:30 – 26.07.2020 Ora 23:00 Zone Afectate: Vest, Nord-Vest, Sud-Vest. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar […]