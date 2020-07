Pandemia de coronavirus îngenunchează SUA! „Pur şi simplu ne înecăm. Numărul de cazuri este copleşitor.”

13:20

A fost dată alarma în Constanța. Un bărbat de 45 de ani s-a înecat în dimineața zilei de sâmbătă, pe o plajă în Corbu. un elicpter SMURD a ajuns la fața locului pentru a-i acorda victimei primul ajutor. În cursul zilei de azi, în jurul orei 10.15, un bărbat a fost scos inconștient din apa […] The post Un bărbat s-a înecat pe o plajă la Corbu. Avea 45 de ani și era din Ilfov appeared first on Cancan.ro.