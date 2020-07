Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 26 iulie 2020. Taurii se pot simți extenuați

13:30

Coronavirus în România 25 iulie. Grupul de Comunicare Strategică anunța, în zua precedent, un număr record al infectărilor cu noul coronavirus, 1.119 de cazuri. Sâmbătă, numărul persoanelor care suferă de COVID-19 a bătut, din nou, recordul: 1284 de persoane infectate cu noul coronavirus. CITEȘTE ȘI: "NIMENI NU A MURIT DE CORONAVIRUS!" IPOTEZA PATOLOGILOR EUROPENI Numărul total […]