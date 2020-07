Unul dintre cei mai bogați notari din România, internat la ”Matei Balș”. S-a infectat cu noul coronavirus la pescuit

16:50

Grecia ia măsuri în ceea ce privește turiștii români și bulgari. Cei care vor călători cu avionul va trebui să își facă obligatoriu testul pentru noul coronavirus. Începând cu data de 28 iulie, turiștii români și bulgari care or să ajungă în vacanță în Grecia vor prezenta un test negativ pentru noul coronavirus la aeroport […]