Am aflat cine sunt principalele favorite la câștigarea marelui premiu al emisiunii ”Bravo, ai stil!” Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta…..

Românii au profitat weekendul acesta de vremea frumoasă și s-au înghesuit pe plajele litoralului românesc, uitând complet de regulile impuse în pandemie. La plajă nu a existat pic de distanțare socială. Noul record de infectări covid de sâmbătă nu i-a speriat pe turiști. În stațiunea Costinești nu mai loc pe plajă, șezlongurile sunt pline și […]