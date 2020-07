02:50

Festivalul Ideo Ideis a făcut ca, timp de 14 ani, Alexandria să fie "a doua casă" pentru adolescenţii participanţi. În 2020, la a 15-a ediţie, în contextul pandemiei, evenimentul se mută în oraşele trupelor de teatru selectate în program, dar misiunea rămâne aceeaşi - să facă auzită vocea tinerilor."Nu vrem să-i pregătim pe adolescenţi pentru un posibil viitor. Vrem ca vocea lor să înceapă să fie auzită acum şi să contribuie la un prezent mai onest. Ne oferim să fim megafonul prin care îşi strigă nemulţumirile la unison şi să stăm umăr la umăr cu ei în primele rânduri", afirmă directorul Ideo Ideis, Oana Furdea.Anul acesta, festivalul are loc între 5 şi 9 august în nouă oraşe din ţară: Alexandria, Baia Mare, Botoşani, Bucureşti, Buzău, Câmpina, Roman, Sibiu şi Timişoara."Timp de 14 ani ne-am întâlnit în fiecare august în Alexandria, iar anul acesta, deoarece participanţii nu puteau veni să ne întâlnim sau reîntâlnim ca până acum, în condiţii de maximă siguranţă, am decis să ducem Ideo Ideis în oraşele lor. Aşa că la a cincisprezecea ediţie a festivalului, Ideo Ideis pleacă în caravană şi duce câte o capsulă a festivalului în 9 oraşe din ţară. În fiecare an, mai multe trupe se înscriu la festival, iar noi selectăm 9 dintre acestea pentru a veni în Alexandria. Şi anul acesta procesul a fost acelaşi, doar că în loc să aducem trupele la festival, mergem cu festivalul în oraşele lor", a declarat, pentru AGERPRES, Oana Furdea.Trupelor de teatru li se alătură şi participanţi individuali la festival.Organizatorii au limitat numărul de persoane dintr-o trupă sau numărul de participanţi individuali, astfel încât să nu fie grupuri mai mari de 15 persoane, care se vor întâlni exclusiv în aer liber, păstrând distanţa fizică."Pe de altă parte, chiar dacă am descentralizat atelierele din cadrul festivalului, am renunţat la o serie de evenimente cu public, cu precădere la spectacolele de teatru pe care le găzduiam în fiecare an în Alexandria. Vom avea un număr redus de evenimente cu public în Alexandria, iar publicul la rândul lui va fi în număr foarte limitat. Toate activităţile în spaţii închise au fost eliminate din programul festivalului, o parte dintre ele urmând să fie înlocuite cu transmisii live, care vor putea fi urmărite online pe o platformă dedicată şi pe canalele noastre de social media", a explicat directoarea Ideo Ideis.De asemenea, spune ea, publicul va respecta măsurile de distanţare fizică, obligativitatea purtării măştii de protecţie, iar la intrare vor fi luate măsuri precum verificarea temperaturii şi dezinfectarea mâinilor.Festivalul de anul acesta va găzdui aproximativ 450 de persoane: 200 de adolescenţi, din trupe sau participanţi individuali, 30 de traineri şi mentori, tot atâţia artişti invitaţi şi o echipă de organizare compusă tot din 30 de oameni, la care se adaugă voluntarii şi partenerii evenimentului.Furdea precizează că echipa implicată în organizarea Ideo Ideis "este compusă din visători de cursă lungă, care mai de care mai îndrăzneţi"."Ideo Ideis a rămas în tot acest timp un festival pentru adolescenţi, chiar dacă nu mai e făcut de adolescenţi. Însă limba pe care o vorbim este în continuare aceeaşi, de aceea este prin esenţa ei una care vrea să mute munţii din loc", dezvăluie directoarea festivalului.De altfel, motto-ul ediţiei de anul acesta a Ideo Ideis este "Suntem datori cu o revoluţie". Tinerii au fost încurajaţi să spună ce înseamnă schimbarea pentru ei, prin mesaje transmise organizatorilor."Răspunsurile lor dau glas unor probleme actuale şi arată că sunt conectaţi la nevoile comunităţilor din care fac parte: reforma sistemului de educaţie, poluarea, violenţa domestică, educaţia sexuală, accesul la cultură, identitatea de gen sunt câteva dintre subiectele care îi frământă pe majoritatea", arată Furdea.Potrivit acesteia, din 2006 până în prezent, "sunt 3.000 de adolescenţi care au participat la Ideo Ideis şi cărora Alexandria le-a devenit o a doua casă pentru o săptămână".Printre cei 3.000 de adolescenţi s-a numărat şi actriţa Silvana Mihai. Ea a participat constant la Ideo Ideis, din 2009, cu Atelierul de Teatru, trupa Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din Botoşani. Spune că apartenenţa la o trupă de teatru a făcut-o, atunci, să se simtă mai mult decât "un nume şi un număr dintr-un catalog"."Am fost sedusă de Atelierul de Teatru, pentru că vorbeam, în sfârşit, despre ce se întâmplă cu noi şi în jurul nostru. Brusc am simţit că nu sunt doar un nume şi un număr dintr-un catalog şi că nu sunt definită de notele pe care le iau la şcoală. Pe scurt, am simţit că nu mai sunt forţată să fiu într-un anumit fel. În liceu am avut mulţi profesori pe care i-am admirat în secret, însă mi-a lipsit dialogul deschis cu ei. Mi-ar fi plăcut să îi cunosc mai mult decât vechea regulă 'predat-ascultat- notat în catalog'. Mereu îmi imaginam ce muzică ar asculta, de cine s-ar îndrăgosti din clasă, dacă ar fi coleg cu noi, cum arată casa în care locuiesc, care este prima poezie pe care au spus-o în public şi tot aşa. Desigur, şcoala are regulile ei stricte şi fiecare, atât elevul, cât şi profesorul, îşi respectă rolul cu stricteţe, însă, pe atunci, aveam o nevoie acerbă de a mi se confirma că şi profesorii mei sunt oameni", a povestit Silvana Mihai pentru AGERPRES.Repetiţiile Atelierului aveau loc în laboratorul de Geografie, iar actriţa descrie experienţa ca pe "un alt fel de şcoală".În 2011, când era în clasa a XI-a, Silvana Mihai a câştigat premiul de interpretare Ideo Ideis, pentru rolul Momo, din spectacolul "Momo sau Strania povestire a hoţilor de timp şi a copilului care a înapoiat oamenilor timpul furat", după basmul-roman de Michael Ende.Premiul i-a convins pe părinţii ei să fie de acord cu alegerea sa de a urma o facultate vocaţională. Ediţia din 2011 i-a adus şi aprecieri din partea actorului Marius Manole, care a făcut parte din juriu."După ediţia din acel an, undeva în toamnă, eram în Botoşani şi mă uitam împreună cu mama la o emisiune, un fel de retrospectivă Ideo Ideis, în care, la un moment dat, Marius Manole a fost întrebat dacă a fost surprins de ceva în această ediţie, moment în care s-a uitat direct în cameră şi a zis: 'Dragi părinţi, vă rog frumos să o lăsaţi pe Silvana Mihai să dea la actorie'. Evident că s-a lăsat o linişte apăsătoare la noi în sufragerie, eu am intrat în pământ de ruşine, pentru că ştiam că e un subiect delicat. Urma să intru în clasa a XII-a, majoritatea colegilor mei ştiau deja la ce facultăţi urmau să aplice, iar tot ce aveam eu era o listă lungă de facultăţi la care aş fi putut da admiterea. Însă, uşor-uşor, am ajuns împreună la concluzia că merită să dau o şansă actoriei", spune ea.Ea consideră că experienţa Ideo Ideis este "o bornă" în formarea ei ca om şi ca viitoare actriţă. După terminarea liceului, a revenit, an de an, la Ideo Ideis, ca trainer, actriţă invitată cu spectacol, prieten al festivalului.Pentru ea, Ideo Ideis înseamnă Alexandria. "E frumos să vezi cum un oraş în care în timpul anului nu se întâmplă aproape nimic, brusc prinde viaţă. Am fost mişcată de faptul că Andreea Borţun şi Alex Ion erau la rândul lor adolescenţi când au iniţiat festivalul şi că totul s-a născut dintr-o nevoie personală de a avea teatru în Alexandria. Ce am învăţat de la ei e că lucrurile cu adevărat importante se nasc dintr-o nevoie personală. Şi atunci, dacă înseamnă ceva pentru tine, poţi să transmiţi mai departe. Ca în actorie", menţionează actriţa.Silvana Mihai este actriţă a Teatrului Mic din Bucureşti şi a jucat în filme de lungmetraj şi scurtmetraj. Când a început criza sanitară, în martie, se întorsese recent în România, din SUA, unde a filmat un scurtmetraj."Iniţial m-am bucurat că pot să stau în casă, să fac ordine în lucruri, să mă odihnesc, să mă uit la filme. Însă, după ce a trecut valul ăsta de bucurie, m-am simţit foarte nefolositoare pentru societatea în care trăiesc. Mult timp m-a bântuit gândul că a fi artist în România e de fapt un moft", mărturiseşte ea. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Festivalul Ideo Ideis